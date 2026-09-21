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Мадьяр исключил строительство на границе нефтехранилища для Украины

Мадьяр исключил строительство на границе нефтехранилища для Украины

Правительство Венгрии не допустит строительства хранилища для украинских нефтепродуктов. Как сообщило издание Telex , с таким заявлением выступил премьер-министр Петер Мадьяр.

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