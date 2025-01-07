Солист оркестра Большого театра Кокорин рассказал об ажиотаже вокруг своей игры

Ажиотаж вокруг балета «Щелкунчик» привел к появлению новой звезды в интернете — видео с выступлением солиста оркестра Большого театра, 30-летнего перкуссиониста Ивана Кокорина собирает в социальных сетях сотни тысяч просмотров.
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