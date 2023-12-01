Оружие, изобретенное самураями, вновь стало популярным в Японии

Сотрудник ювелирного магазина в Токио в одночасье стал героем, остановив ограбление и обратив в бегство группу воров с помощью оружия, изобретенного воинами-самураями сотни лет назад, сообщает The Guardian.
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