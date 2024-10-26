Безобидная на вид собака оказалась в стае растерзавших насмерть женщину в парке псов

Безобидные на вид породы собак могут стать смертельно опасными: британские ветеринары выпустили предупреждение после того, как лабрадудль оказался в стае из восьми «неуправляемых» животных, которые до смерти растерзали 28-летнюю женщину в парке.
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