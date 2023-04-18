Страна и люди

9 597 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Петр Федотов
    Полагаю, 50 % такой информации, снабжают российские СМИ, получая за это немалые гонорары. Более того, члены  5-й коло...Часто приходится ...
  • Виктор Трусевич
    Выпускающего под суд и на пожизненное.Текст в телесуфле...
  • Зоя Копань
    Вот уроды, не удивительно, что в Великую Отечественную Войну было много предателей, а сейчас у нас в стране мирное не...ТАСС: в Москве по...

Забугорные внуки и внучки авторов военных песен отказали России в правах (исполнения)

Забугорные внуки и внучки авторов военных песен отказали России в правах (исполнения)

1. Безусловно - возмутительно. 2. Я - не юрист, но вот, что нашла - Статьи здоровые, посмотрите сами 1 скрин 2 скрин Еще раз - я не юрист, но что-то мне говорит, что воспользоваться  старыми записями мы, Россия, можем, и без согласия наследников.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх