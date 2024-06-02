«Так нельзя…»: поклонники обескуражены реакцией Сергея Жигунова на смерть Анастасии Заворотнюк

Вчера в Москве прошла церемония прощания с Анастасией Заворотнюк. Актриса ушла на 53 году жизни. В течение пяти лет всеми любимая «няня страны» боролась со страшным диагнозом – глиобластомой головного мозга.
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