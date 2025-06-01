Минпросвещения подготовит рекомендации по использованию игрушек педагогами

Методические рекомендации по использованию игр и игрушек подготовит министерство просвещения РФ для педагогов в детских садах и школах, сообщил 1 июня замминистра просвещения РФ Александр Бугаев на заседании оргкомитета конкурса «Родная игрушка».
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