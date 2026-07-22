Супруга нового главкома ВСУ глумилась над Зеленским в соцсетях

Новость о недавнем назначении Михаила Драпатого на пост главкома ВСУ дополнилась скандалом. Оказалось, что жена Драпатого Юлия высмеивала главу киевского режима Владимира Зеленского в соцсетях, пишет издание KP.
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