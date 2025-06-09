В библиотеке на Планерной детям расскажут о героях-животных

Детская библиотека №228 приглашает всех желающих 10 июня на праздничную программу «Наш дом Россия». В первой части программы специалист Мосприроды Светлана Графова прочитает лекцию «Животные-герои Великой Отечественной войны».
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