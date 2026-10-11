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После «Летят журавли» её узнал весь мир: почему Татьяна Самойлова так и не стала звездой Голливуда

После «Летят журавли» её узнал весь мир: почему Татьяна Самойлова так и не стала звездой Голливуда

Когда «Летят журавли» получили «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля в 1958 году, Татьяна Самойлова оказалась в центре международного внимания.

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