В Новороссийске 13 октября ограничат движение судов из-за учений

В акватории морского порта Новороссийска 13 октября с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00 пройдут учения военно-морской базы с практическими артиллерийскими стрельбами, из-за чего на это время полностью запретят движение всех плавсредств, подводные работы и водолазные спуски.
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