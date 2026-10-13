В Новороссийске 13 октября ограничат движение судов из-за учений

В акватории морского порта Новороссийска 13 октября с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00 пройдут учения военно-морской базы с практическими артиллерийскими стрельбами, из-за чего на это время полностью запретят движение всех плавсредств, подводные работы и водолазные спуски.