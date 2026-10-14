Во вторник во Львове четыре раза за сутки объявлялась воздушная тревога – сирены выли, извещая о приближении реактивных «Гераней», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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