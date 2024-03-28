Эксперт: Путин «теряет контроль» в России

Теракт в московском концертном зале разоблачил имидж президента России Владимира Путина как «великого защитника» своей страны и показал, как он «теряет контроль», по мнению британского журналиста и автора, писавшего о диктатуре нацистов.
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