СМИ сообщили об отставке нескольких министров Армении

Министр внутренних дел Армении Ваге Казарян, глава министерства территориального управления и инфраструктуры Гнел Саносян, председатель Комитета госдоходов Рустам Бадасян, глава Следственного комитета Аргишти Карамян и глава Антикоррупционного комитета Сасун Хачатрян подали в отставку.
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