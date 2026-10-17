Водитель «Черри» во Владимире врезался в припаркованную «Газель», после чего легковушку отбросило на встречный «КАМАЗ»; в больницу попали два ребёнка и ещё один человек.
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