«Мы расширяем количество технологий, используемых в реабилитации»

В России наблюдается нехватка специалистов по медицинской реабилитации. Это связано, в частности, с изменением подходов, кадровый вопрос наиболее актуален в регионах с низкой плотностью населения и на новых территориях, рассказала в интервью «Известиям» главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава и ФМБА Галина Иванова.