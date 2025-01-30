XXV Всероссийский Фестиваль LETI Communication Experts Festival пройдет в Санкт-Петербурге

С 8 по 11 апреля 2025 года в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» состоится юбилейный XXV Всероссийский Фестиваль LETI Communication Experts Festival – одно из важных событий для студентов и преподавателей в сфере PR-коммуникаций.
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