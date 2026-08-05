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Царьград

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ВНИРО сообщил о 30% росте запасов пиленгаса в Азовском море

ВНИРО сообщил о 30% росте запасов пиленгаса в Азовском море

Азовское море показывает рост запасов пиленгаса на 30% за год благодаря увеличению солености воды. Специалисты ВНИРО связывают это с изменениями уровня солености, в то время как запасы тюльки снижаются из-за маловодья последних лет.

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