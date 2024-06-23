Ученые выяснили, как жестокое обращение в детстве меняет работу мозга человека

В исследования, включенные в метаанализ, были вовлечены 582 ребенка в возрасте от 8 до 20 лет.Британские ученые из Эссекского университета обнаружили, что негативные события в детстве могут негативно повлиять на работу ключевых структур мозга, что впоследствии может усложнить жизнь человека.