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Ученые выяснили, как жестокое обращение в детстве меняет работу мозга человека

Ученые выяснили, как жестокое обращение в детстве меняет работу мозга человека

В исследования, включенные в метаанализ, были вовлечены 582 ребенка в возрасте от 8 до 20 лет.Британские ученые из Эссекского университета обнаружили, что негативные события в детстве могут негативно повлиять на работу ключевых структур мозга, что впоследствии может усложнить жизнь человека.

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