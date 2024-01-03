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Пермские ученые создали аппарат для выращивания деталей из удивительного материала

Пермские ученые создали аппарат для выращивания деталей из удивительного материала

Графен может использоваться для создания биосенсоров и имплантатов, а также проводников.В Перми ученым удалось разработать новый метод для «выращивания» деталей из графена — одного из самых уникальных материалов, состоящего из атомного слоя углерода, упорядоченно расположенного в шестигранной решетке.

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