Пермские ученые создали аппарат для выращивания деталей из удивительного материала

Графен может использоваться для создания биосенсоров и имплантатов, а также проводников.В Перми ученым удалось разработать новый метод для «выращивания» деталей из графена — одного из самых уникальных материалов, состоящего из атомного слоя углерода, упорядоченно расположенного в шестигранной решетке.
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