Анастасия Харламова: «Самое сложное в науке — найти свой коллектив и тех людей, которые будут тебе интересны»

Научный сотрудник Лаборатории диагностики углеродных материалов и спиново-оптических явлений в широкозонных полупроводниках Анастасия Харламова исследует алмазы и заставляет их светиться фиолетовым цветомС 2023 года в Иванове стартовал увлекательный научно-просветительский проект «СЛОН» («Солярис.