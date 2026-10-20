БПЛА атаковали линейно-производственную диспетчерскую станцию (ЛПДС) «Никольское» рядом с Мичуринском Тамбовской области.
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Автор, "молодец"! Отчитался перед шароварниками об их атаках! Вы чьих интересно будете, информеры?