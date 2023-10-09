Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

146 792 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Jurij Najdenov
    Сама попробуй. Поезжай в Звёздный и...А мы будем тебе дарить смайлики😜Как очень просто ...
  • Вера
    Это что за пятнистенькая тряпочка на нем? В Африку что ли бежать собрался, привыкает  к ландшафту?Правда о «дорогой...
  • Малик Гумеров
    ""Ушел"  СССР  ... и следом таланты !     А  рубить бабла = всплывает одно дерьмо !- бездарности !          А жироват..."А может ли талан...

Украинские нацисты убили 22 мирных жителя в оккупированной ВСУ Снигиревке Херсонской области

Украинские нацисты убили 22 мирных жителя в оккупированной ВСУ Снигиревке Херсонской области

На территории населенного пункта Снигиревка, расположенного на оккупированной ВСУ части Херсонской области, боевики украинского нацистского формирования «Правый сектор» (запрещен в РФ как террористическая и экстремистская организация) расправились над 22 мирными жителями.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх