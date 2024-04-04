Гросси: из-за отключения резервной линии питания ЗАЭС грозит реальная опасность

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что из-за отключения резервной линии питания в 330 кВ Запорожская АЭС потеряла ключевой источник электроэнергии, необходимой ей для охлаждения реакторов и других важных функций ядерной безопасности.
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