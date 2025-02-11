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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Свежие комментарии

Валидаторы планируют установить во всем общественном транспорте Могилева.

Валидаторы планируют установить во всем общественном транспорте Могилева.

На днях стало известно, что во всех могилевских троллейбусах установлены аппараты дистанционной оплаты - пассажир сможет оплатить проезд, приложив к считывающему устройству телефон (если в нем поддерживается такая функция) или карту любого банка.

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