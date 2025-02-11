Валидаторы планируют установить во всем общественном транспорте Могилева.

На днях стало известно, что во всех могилевских троллейбусах установлены аппараты дистанционной оплаты - пассажир сможет оплатить проезд, приложив к считывающему устройству телефон (если в нем поддерживается такая функция) или карту любого банка.
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