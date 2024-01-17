Трамп заявил, что Соединенными Штатами управляют дураки

Он опасается, что за оставшееся время у власти Джо Байден может нанести большой вред Экс-президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими соратниками заявил о том, что Соединенными Штатами в данный момент управляют "дураки".
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