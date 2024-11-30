Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Свежие комментарии

  • Eduard
    Плевать на рынок США,все могут у себя ввести такие же пошлины на товары из США!!!Но Аннушка уже ра...
  • Eduard
    Подчиняясь требованиям Трампа и ему подобным мы признаем себя их рабами!Но Аннушка уже ра...
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    Трамп имеет права треюовать только у себя в Техасе,всё!Но Аннушка уже ра...

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