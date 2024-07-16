НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

143 подписчика

Андрей Мостовой о сезоне РПЛ: «Тотальная доминация – «Зенит» будет к этому стремиться. Интригу прошлого сезона не хотелось бы снова пережить»

– Чего ждете от нового розыгрыша РПЛ? Будет такая же интрига, как в прошлом сезоне? Или «Зенит» после тех трудностей перегруппировался и больше не даст никому шанс отобрать золото? – Не знаю.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх