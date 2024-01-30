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Где в Казахстане пьют до психических расстройств? Наркологи бьют тревогу

Где в Казахстане пьют до психических расстройств? Наркологи бьют тревогу

По Казахстану контингент лиц, находящихся под наблюдением по поводу психических и поведенческих расстройств на фоне употребления алкоголя, по итогам одиннадцати месяцев прошлого года составил 90416 человек, то есть в среднем 463,6 на 100 тысяч населения.

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