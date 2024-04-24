Белый дом: США допускают возможность новых успехов РФ в ближайшие недели

Известия/Алексей Агарышев Соединенные Штаты допускают, что РФ в ближайшие недели добьется новых тактических успехов на Украине, заявил на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
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