В избирком США поступило уведомление о выдвижении Харрис на должность президента

Global Look Press/Tierney L. Cross - Pool via CNP/Consolidated News Photos В американскую Федеральную избирательную комиссию поступило уведомление о выдвижении вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис кандидатом на должность президента страны, следует из текста документа.
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