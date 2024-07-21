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В избирком США поступило уведомление о выдвижении Харрис на должность президента

В избирком США поступило уведомление о выдвижении Харрис на должность президента

Global Look Press/Tierney L. Cross - Pool via CNP/Consolidated News Photos В американскую Федеральную избирательную комиссию поступило уведомление о выдвижении вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис кандидатом на должность президента страны, следует из текста документа.

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