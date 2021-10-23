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Убийца!!! СК РФ закончил следствие по делу Фургала

Убийца!!! СК РФ закончил следствие по делу Фургала

История вопроса Сергея Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации убийства и покушения на убийство предпринимателей в 2004–2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

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Геннадий Бережнов
Странным уже не кажется, кто пробирается во власть!
Борис Пронин
Так он сначала пробрался во власть, а только потом уже стал убийцей..
Vasily Golov
Но факт.Избиратель клюнул на "новенького" и проголосовал.
Михаил
Да ...или казнокрад ,или коррупционер ,а вот уже и душегубы пошли...
виталий вербенец
Дешевый детектив я ля Д.Донцова
Сергей Замыслов
Возможно, что Фургал действительно убийца, совершенно не удивлюсь этому. НО! Как губернатор он показал себя много лучше предшественников. Люди митинговали не из-за того, что хотели, что бы их губернатором был убийца, а потому, что губернатор он лучший. У нас в Красноярском крае примерно такая же ситуация: есть губернатор Усс и есть криминальный авторитет Анатолий Петрович Быков(я не слышал, что бы какого-то другого авторитета знали по имени, фамилии отчеству, у других погоняло). Так вот, его уже арестовывали по сфабрикованному делу и люди выбрали его (сидящего в тюрьме) депутатом в законодательное собрание края! Если бы Быков выставил свою кандидатуру на пост губернатора, то больше половины населения проголосовало бы за него., потому, что Быков сделал для людей больше, чем усс вместе с подуссниками. Поэтому, с подачи губернатора, Быков снова под следствием. Да, так бывает, что бывший преступник лучше чиновника, вроде как законопослушного. Нет у красноярцев возможности снять усса, митинговали, писали и т.д. и ни чего...
татьяна Щурбакова (наумова)
одна падла убила другую падлу,вот уж горе для народа

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