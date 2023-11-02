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Ядерная бомба не нужна: У России есть оружие ещё мощнее

Ядерная бомба не нужна: У России есть оружие ещё мощнее

ФОТО: KAY NIETFELD/DPA/GLOBALLOOKPRESS 3,1K прочитали "Неуязвимая ракета", как уже назвали комплекс "Алабуга" на Западе, пугает наших иностранных коллег тем, что у НАТО нет ничего похожего, как и средств противодействия.

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