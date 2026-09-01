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Ивановские новости

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Фестиваль «Лук-Лучок» в Лухе собрал более 18 тысяч гостей

Фестиваль «Лук-Лучок» в Лухе собрал более 18 тысяч гостей

На фестивале в Лухе известный шеф-повар Василий Емельяненко приготовил баранину по-купечески с 20 кг знаменитого местного лука, а посетители получили профессиональные кулинарные советы.

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