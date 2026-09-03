12 лет среди волков: кем был «испанский Маугли» Маркос Пантойя

Историй о людях, которые выживали среди диких животных, существует множество. Как правило, это выдумки — в отличие от жизни Маркоса Пантойи.
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