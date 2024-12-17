Сообщают, что в особняк арестованного по делу о хищении экс-мэра Сочи Копайгородского посетили детей, приехавших на реабилитацию из Донбасса.
Роскошные усадьбы воров — в Дворцы молодёжи и эстетического воспитания
Комментарии
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виталий панов
Автор забыл упомянуть про гадюшник под названием Ельцин центр! Этот "музей"эпохи разгула семьи Ельцина,закрыть и отдать для молодёжи.Только ни в коем случае не пускать всякие центры,под названием содружества среднеазиатских республик,в которых будет торжественно заседать диаспора!
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7 час.
вд
валерий двойнишников
Начинаем с Ельцин-центра...и все у нас получится....
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5 час.
Анатолий ashkourin
Акция новогодняя,соберем 100 миллионов и поможем армии...На фоне тотального воровства выглядить кощунством.
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4 час.
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