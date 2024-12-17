Роскошные усадьбы воров — в Дворцы молодёжи и эстетического воспитания

виталий панов

Автор забыл упомянуть про гадюшник под названием Ельцин центр! Этот "музей"эпохи разгула семьи Ельцина,закрыть и отдать для молодёжи.Только ни в коем случае не пускать всякие центры,под названием содружества среднеазиатских республик,в которых будет торжественно заседать диаспора!