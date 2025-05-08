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Политика как она есть

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В Ватикане снова не смогли выбрать нового Папу Римского

В Ватикане снова не смогли выбрать нового Папу Римского

В Сикстинской капелле прошел второй тур голосования. После него из печи капеллы пошел черный дым, что свидетельствует о том, что никто из кандидатов не набрал необходимые для избрания папой римским две трети голосов, пишет ТАСС.

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