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Живая Кубань

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Чем опасен бензин Евро-2, Евро-3 и Евро-4 для автомобиля и как защитить двигатель?

Чем опасен бензин Евро-2, Евро-3 и Евро-4 для автомобиля и как защитить двигатель?

Чем опасен бензин Евро-2, Евро-3 и Евро-4 для автомобиля и как защитить двигатель?Теперь на российских АЗС можно встретить бензин и дизель Евро-2, Евро-3 и Евро-4.

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