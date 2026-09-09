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Рауль о 2:1 «Реала»: «Было непросто, у «Интера» отлаженная структура игры и были стопроцентные моменты, а «Мадриду» не хватало игроков в полузащите. Главное – 3 очка»

Экс-нападающий «Реала» Рауль оценил игру команды против «Интера» (2:1) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

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