NYT: Обама призвал демократов поставить контроль развития ИИ в центр повестки

Бывший президент США Барак Обама призвал коллег по Демократической партии сделать регулирование искусственного интеллекта главной частью своей политической повестки.
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