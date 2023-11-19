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Французское Минобороны отчиталось об успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты М51.3

Французское Минобороны отчиталось об успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты М51.3

Франция провела испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты М51.3. Как заявили в Министерстве обороны республики, пуск прошел успешно.

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