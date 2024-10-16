Пленный боец ВСУ рассказал об абсурдных приказах своих командиров

Взятый в плен рядовой ВСУ рассказал, как командование отправляет солдат на верную гибель.Военнослужащий украинской армии Петр Дудяк дал интервью агентству РИА Новости, где рассказал о жестокости и глупости своих командиров, которые бездумно отправляют в "мясные штурмы" бойцов в занятые российской армией населенные пункты.