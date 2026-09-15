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Правительство РФ утвердило долгосрочную Стратегию развития креативной экономики до 2036 года

Правительство РФ утвердило долгосрочную Стратегию развития креативной экономики до 2036 года

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал официальное распоряжение №2431-р, утверждающее долгосрочную Стратегию развития креативной экономики в Российской Федерации на период до 2036 года.

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