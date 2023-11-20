«Свое террористическое не пахнет»: Захарова о статье Байдена про Украину и Израиль

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала опубликованную в The Washington Post статью американского лидера Джо Байдена, посвященную вооруженным конфликтам на Украине и Ближнем Востоке.
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