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«Свое террористическое не пахнет»: Захарова о статье Байдена про Украину и Израиль

«Свое террористическое не пахнет»: Захарова о статье Байдена про Украину и Израиль

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала опубликованную в The Washington Post статью американского лидера Джо Байдена, посвященную вооруженным конфликтам на Украине и Ближнем Востоке.

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