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Мошенники начали использовать судебные заседания как повод для получения кодов

Мошенники начали использовать судебные заседания как повод для получения кодов

Телефонные мошенники начали использовать информацию по судебным процессам в качестве повода для получения кода авторизации, в том числе на портале "Госуслуги", ТАСС в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

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