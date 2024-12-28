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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Коэффициент на финиш «Ноттингема» в топ-4 АПЛ рухнул в 13 раз с начала сезона

Шансы «Ноттингем Форест» на топ-4 в АПЛ повысились с начала сезона-2024/25. После 18 туров «Ноттингем» с 34 очками находится на четвертой строчке.

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