Политика как он...
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Политика как она есть

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Пушков объяснил шок Европы от разговора Путина и Трампа

Пушков объяснил шок Европы от разговора Путина и Трампа

Лидеров европейских стран ошеломил разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, поскольку американский лидер не собирается переходить в лагерь сторонников продолжения боевых действий, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

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