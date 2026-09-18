К вечеру первого дня на выборы пришёл каждый пятый избиратель

Явка на выборах депутатов Госдумы к 18 часам превысила 21,5 процента, следует из данных ЦИК России. Первый день голосования на выборах в Госдуму прошел спокойно, а явка является хорошим результатом.
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