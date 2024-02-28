Нефть снизилась в цене: накопление запасов и предупреждения ФРС перевесили новости ОПЕК+ Татьяна АрестоваЦены на нефть снизились в Азии 28 февраля из-за перспективы задержки в цикле уменьшения ставок в США и увеличения запасов сырой нефти в стране.