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Нефть снизилась в цене: накопление запасов и предупреждения ФРС перевесили новости ОПЕК+

Нефть снизилась в цене: накопление запасов и предупреждения ФРС перевесили новости ОПЕК+

Нефть снизилась в цене: накопление запасов и предупреждения ФРС перевесили новости ОПЕК+ Татьяна АрестоваЦены на нефть снизились в Азии 28 февраля из-за перспективы задержки в цикле уменьшения ставок в США и увеличения запасов сырой нефти в стране.

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