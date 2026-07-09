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Марин Ле Пен пророчат победу на выборах 2027 года

Марин Ле Пен пророчат победу на выборах 2027 года

Christian Hartmann/POOL/EPA Лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен может выиграть президентские выборы во Франции в 2027 году, несмотря на обвинительный приговор по делу о нецелевом использовании средств Евросоюза.

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